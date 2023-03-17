YSK açıkladı: 2 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek

YSK, seçim hazırlıklarına devam ediyor. YSK, seyyar sandıklara ilişkin usul ve esasları Resmi Gazete'de yayınladı. Buna göre seyyar sandıklarda oy kullanacak engelli ya da hastalığı olan kişilerin yakınları başvuruları yapacak.

Başvurular, 2 Nisan'a kadar YSK'nın internet sitesindeki formu doldurup, doktor raporuyla birlikte muhtarlıklara yapılacak. Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağlı olduğu tespit edilen ve seyyar sandık listesinde yer alan seçmenlerden ise sağlık raporu talep edilmeyecek.