YSK açıkladı: 2 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek

Seçim yaklaşıyor. Yüksek Seçim Kurulu, oy verme işleminin sağlıklı yürümesi için çalışmalarını sürdüyor. Bu çalışmalar kapsamında YSK, 14 Mayıs seçiminde seyyar sandıklarda oy kullanacaklara ilişkin usul ve esasları belirledi.

YSK açıkladı: 2 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek
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YSK, seçim hazırlıklarına devam ediyor. YSK, seyyar sandıklara ilişkin usul ve esasları Resmi Gazete'de yayınladı. Buna göre seyyar sandıklarda oy kullanacak engelli ya da hastalığı olan kişilerin yakınları başvuruları yapacak.

Başvurular, 2 Nisan'a kadar YSK'nın internet sitesindeki formu doldurup, doktor raporuyla birlikte muhtarlıklara yapılacak. Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağlı olduğu tespit edilen ve seyyar sandık listesinde yer alan seçmenlerden ise sağlık raporu talep edilmeyecek.

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