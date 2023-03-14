YSK açıkladı: Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylık ücreti belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Ahmet Yener, kurulun bugünkü toplantısında siyasi partiler ve seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları ile seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin ittifak yapmalarına ilişkin ilke ve esasların belirlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin propaganda usul ve esaslarına ilişkin çalışmaların da tamamlandığını söyleyen Yener, şunları kaydetti:

- Yapılan çalışmalar neticesinde bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 lira olduğu tespit edilmiş, seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 lira olduğu belirlenmiştir. Bu belirlemeler Siyasi Partiler Kanunu'nun, Milletvekili Seçimine Dair Kanun'un ve Cumhurbaşkanı Seçimine İlişkin Kanun'un belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenmiştir. Ayrıca kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda 2022 yılında getirilen yasal düzenleme 298 sayılı kanunun 14/3 ve 93'üncü maddede öngörülen görme engelli vatandaşlarımızın oy kullanmasını kolaylaştıran yasal düzenleme uyarınca bu düzenlemenin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin ilke ve esasların tespit çalışmalarına başlamış olup, bu çalışmalar da devam etmektedir.