YSK açıkladı: Seçimin galibi Erdoğan oldu
Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. YSK'dan yapılan açıklamada sandıkların yüzde 99,43'ünün açıldığı belirtildi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada sandıkların yüzde 99,43'ünün açıldığını, açılan sandıklardan çıkan oyların yüzde 52,14'ünü Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığını açıkladı. Yener, şunları söyledi:
- Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı görülmüştür.
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