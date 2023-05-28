YSK açıkladı: Seçimin galibi Erdoğan oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. YSK'dan yapılan açıklamada sandıkların yüzde 99,43'ünün açıldığı belirtildi.

YSK açıkladı: Seçimin galibi Erdoğan oldu
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada sandıkların yüzde 99,43'ünün açıldığını, açılan sandıklardan çıkan oyların yüzde 52,14'ünü Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığını açıkladı. Yener, şunları söyledi:

- Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı görülmüştür.

Kaynak: DHA

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