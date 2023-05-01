YSK açıkladı: Yurtdışında kaç seçmen oy kullandı?

Yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

YSK açıkladı: Yurtdışında kaç seçmen oy kullandı?

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577'si oy kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# seçim # oy kullanma # yüksek seçim kurulu
Doğu Perinçek'ten 1 Mayıs mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı Vatan Partisi: "Kiralar 3 yıl dondurulacak!" Utku Reyhan'dan Babala TV'ye sert tepki!
Çok Okunanlar
1 CW Enerji halka arz sonuçları açıklandı
2 2008, 2009, 2010 sigorta girişliler dikkat!
3 Emekli zammı ne kadar olacak?
4 İşte 1 Mayıs marşının hikâyesi
5 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?