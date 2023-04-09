YSK Başkanı Yener: "26 siyasi parti aday listesi sundu"
YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi sunduğunu açıkladı.
YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi sunduğunu açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listelerini sunduğunu bildirdi. Ayrıntılar geliyor...
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