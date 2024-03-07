YSK Başkanı Yener: "Deprem bölgesi seçime hazır"

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Deprem bölgesinin yerel seçimlere hazır olduklarını yerinde gözlemledik. Okullarımız ve konteynerlerimiz seçime hazır haldedir" dedi.

YSK Başkanı Yener: "Deprem bölgesi seçime hazır"

31 Mart seçimleri için YSK heyeti deprem bölgesinde incelemeler yaptı. YSK Başkanı Ahmet Yener de çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 

Yener'in şunları söyledi:

- 2023 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Yapmış olduğumuz temaslar neticesinde okullarımızın son durumlarının tespiti amacıyla il ve ilçe seçim kurullarımızdan bilgi aldık. Bilgiler neticesinde de konteyner ihtiyacımız varsa valilerimizle görüşüp gerekli tedbirleri aldık. 
# yerel seçim
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