İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak mı?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilme dilekçesinin dün Yüksek Seçim Kuruluna ulaştığını belirtti.

Kurulun bugün yaptığı toplantıya ilişkin bilgi veren Yener, şu ifadeleri kullandı:

- Toplantı sonucunda, 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesinde yapılan düzenlemede cumhurbaşkanlığı adaylığından, aday listesinin Resmi Gazete'de ilanından sonra yapılan çekilmelerin geçerli olmayacağına ilişkin düzenleme ve 6271 Sayılı Yasa'nın ilgili maddeleri ve 298 Sayılı Yasa'nın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve Kurulumuz, yapmış olduğu toplantı sonucunda oy birliğiyle Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin, birinci oylamadan sonra, 6271 Sayılı Yasa'nın 12. maddesi uyarınca geçerli olduğu ve bu süreçte Sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.