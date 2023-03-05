YSK deprem bölgesinde incelemesini tamamladı: İşte tüm Türkiye'nin merakla beklediği seçim kararı

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, deprem bölgesinde inceleme yapan YSK heyeti çalışmalarını tamamladı. YSK heyeti, "Seçimin yapılmasının önünde bir engel yok" görüşünü bildirdi.

11 İLDE 62 İLÇEDE İNCELEME YAPILDI

Yüksek Seçim Kurulu, deprem bölgesine seçim güvenliğine yönelik inceleme yapmak üzere bir heyet gönderdi. Heyet 11 ilde 62 ilçede incelemelerde bulundu. Oy kullanılacak binalar, sandık ve oy kabinlerinin, mühürlerin durumuna kadar her ayrıntıya bakıldı. Çadır ve konteyner kentlere nasıl sandık kurulabileceğine dair planlamalar öngörüldü.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

YSK heyetinin deprem bölgesinde seçimi engelleyecek bir durum olmadığı yönünde görüş bildirmesi üzerine seçim hazırlıkları başladı. Çalışmaların önceliği, deprem nedeniyle il değiştirenlerin oyunu sağlıklı kullanabilmesi yönünde oldu.