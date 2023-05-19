YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.
Kesin seçim sonuçları şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan - %49,24
Muharrem İnce - %0,41
Kemal Kılıçdaroğlu - %45,07
Sinan Oğan - %5,28
Kaynak: TRT HaberErdoğan Sinan Oğan kararını açıkladı İmamoğlu kendini Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan etti! "PKK kampından talimat verildi" Cezaevleri "Kılıçdaroğlu" dedi