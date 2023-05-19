YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı
Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

Kesin seçim sonuçları şu şekilde: 

Recep Tayyip Erdoğan - %49,24

Muharrem İnce - %0,41

Kemal Kılıçdaroğlu - %45,07

Sinan Oğan - %5,28

Kaynak: TRT Haber

# seçim 2023 # cumhurbaşkanı erdoğan # Sinan oğan # muharrem ince # kemal kılıçdaroğlu
Erdoğan Sinan Oğan kararını açıkladı İmamoğlu kendini Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan etti! "PKK kampından talimat verildi" Cezaevleri "Kılıçdaroğlu" dedi
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
2 Volkanlarla kaplı bir ötegezegen keşfedildi!
3 20 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 TEKNOFEST Ankara ve İzmir'de de düzenlenecek
5 Yurt dışında oy verme işlemi tarihleri