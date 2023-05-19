YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

Kesin seçim sonuçları şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan - %49,24

Muharrem İnce - %0,41

Kemal Kılıçdaroğlu - %45,07

Sinan Oğan - %5,28