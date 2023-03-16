YSK seçim ittifakı esaslarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına ilişkin usul ve esasları belirledi.



Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, YSK’nın belirleyip ilan ettiği, seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında seçim ittifakı yapılabilecek. İttifaka ilişkin bildirimler 24 Mart’a saat 17.00’ye kadar YSK’ya bildirilecek.





YSK SEÇİM İTTİFAKINA İLİŞKİN ESASLARI BELİRLEDİ

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, YSK tarafından hazırlanarak ilan edilen seçim takviminde belirlenen 24 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünü YSK’ya teslim edecek, belirlenen bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek:

- İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek.

- İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, aday listelerinin teslime edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar YSK’ya bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. . İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00’ye kadar, ittifak içerisindeki diğer siyasi partiler, ittifak protokolünü değiştirebilecek veya ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler aynı gün saat 18.00’e kadar YSK tarafından ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.

Bir diğer karara göre; Siyasi partiler, ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilecek, . İttifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemeyecek. Seçmenler pusulada ittifakın belirlediği amblem ve logoyu görecek.



Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar YSK tarafından başvuru sırasına göre numaralandırılacak.