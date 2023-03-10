YSK seçim takvimini başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihinin 14 Mayıs olduğunu gösteren karar imza attı. O kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini başlattı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzalamasının ardından söz konusu karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116’ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: TRT HaberSeçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması "Anayasa Mahkemesi mahkeme olmaktan çıktı" Cübbeli Ahmet'ten AYM'ye videolu tepki