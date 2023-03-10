YSK seçim takvimini başlattı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzalamasının ardından söz konusu karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116’ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.