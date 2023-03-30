YSK'dan Erdoğan kararı

YSK Başkanı Ahmet Yener, düzenlediği basın toplantısında, siyasi partilerin YSK'ya yönelttiği itirazların incelendiğini ve gerekli kararların verildiğini açıkladı. Yener, Millet Partisi'nin, 'Millet İttifakı'nın 'Millet' ismini kullanmaması yönündeki itirazının oy çokluğuyla reddedildiğini belirterek, "Yani 6 parti tarafından oluşturulan 'Millet İttifakı' unvanının 2018 seçimlerinde olduğu gibi 2023 yılı seçimlerinde de kullanılabileceğine oy çokluğuyla karar verilmiştir" dedi.

Seçim takvimine göre, 18 Mart 2023 tarihinde geçici cumhurbaşkanı adaylarının listesinin ilan edildiğini hatırlatan Yener, "Çarşamba günü saat 17.00 itibariyle itirazlar sona ermiştir. Dün ve bugün yapılan çalışmalarda söz konusu itirazlar değerlendirilmiştir. Kurulumuza, alfabetik sıraya göre, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Muharrem İnce'nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan ilanlarına itirazda bulunulmuş ve cumhurbaşkanı adayı olamayacakları yönünde itiraz yapılmıştır. Kurulumuz her üç adaya yönelik olarak yapılan itirazları değerlendirmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77, 101, 106 ve 116'ıncı maddeleri ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununun 3, 6, 8 ve 8A maddeleri ile birlikte değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda oy birliğiyle her üç aday yönünden adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir" diye konuştu.

ADAYLAR KESİNLEŞTİ

Yener, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verildiğini ve 4 ismin cumhurbaşkanı adaylıklarının kesinleştiğini kaydetti. Yener, "Karar ilan edilmek üzere bugün Resmi Gazete'ye gönderilip cumartesi günü saat 14.00 itibariyle de cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Yener ayrıca, seçimlerin yenilenmesi kararının usulüne uygun olmadığı ve bu nedenle alınan seçim kararının iptal edilmesine yönelik yapılan başvuruların da değerlendirildiğini ve seçimlerin iptaline yönelik başvuruların reddine karar verildiğini söyledi.