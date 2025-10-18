YSK’dan karar çıktı: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul İl Kongresi’nin devamına karar verdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kararın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025’e 350 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliği üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulunca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur.

Kurulumuz saat 13:30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce 2010 25’e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarının da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması anayasanın 79. maddesi ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir.”



YSK’nın bu kararıyla birlikte CHP İstanbul İl Kongresi’nin süreci kaldığı yerden devam edecek. Kongreye ilişkin takvim ve uygulama detaylarının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.