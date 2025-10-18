YSK’dan karar çıktı: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına karar verdi

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
YSK’dan karar çıktı: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
Yayınlanma:

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul İl Kongresi’nin devamına karar verdi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kararın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025’e 350 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliği üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulunca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur.
Kurulumuz saat 13:30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce 2010 25’e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarının da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması anayasanın 79. maddesi ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir.”

YSK’nın bu kararıyla birlikte CHP İstanbul İl Kongresi’nin süreci kaldığı yerden devam edecek. Kongreye ilişkin takvim ve uygulama detaylarının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

RTÜK harekete geçiyor! Sokak röportajları için yeni adım mı geliyor?RTÜK harekete geçiyor! Sokak röportajları için yeni adım mı geliyor?Gündem
8 ünlüde uyuşturucu tespit edilmişti! Süreç nasıl işleyecek? Sabıkaları silinebilecek mi?8 ünlüde uyuşturucu tespit edilmişti! Süreç nasıl işleyecek? Sabıkaları silinebilecek mi?Gündem
ysk chp
Günün Manşetleri
'Kıbrıs'ın geleceği Ersin Tatar'la mümkündür'
Sokak röportajları için yeni adım mı geliyor?
Cenazeler organları alınmış halde teslim edildi
Gümrüklerde 809 milyon TL değerinde esrar yakalandı!
CHP İstanbul İl Kongresi için durduma talebi
HAMAS'tan ateşkes ihlali açıklaması
Onlarca il müdürü görevden alındı
’Dağ Grup’ operasyonunda 33 kişi tutuklandı
Nobel Barış Ödüllü Machado'dan Gazze ve İran saldırılarına destek!
Rekabet Kurulu 17 şirkete 237 milyon TL ceza kesti
Çok Okunanlar
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar oldu?
Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Ünlülerden art arda açıklama Ünlülerden art arda açıklama
Onlarca il müdürü görevden alındı Onlarca il müdürü görevden alındı
Cenazeler organları alınmış halde teslim edildi Cenazeler organları alınmış halde teslim edildi