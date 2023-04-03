YSK'dan Kılıçdaroğlu ve İnce açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazları reddetmesine ilişkin kararlarının gerekçelerini açıkladı.

YSK'dan Kılıçdaroğlu ve İnce açıklaması
YSK'dan Kılıçdaroğlu ve İnce açıklaması / 2023
Son Güncelleme:

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinde yayımlanan gerekçelerde, Anayasa ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'ndaki ilgili hükümlere yer verildi.

Gerekçelerde Kılıçdaroğlu ve İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların, Anayasa ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun hükümlerinde yer alan cumhurbaşkanı adaylığı için aranan şartlar kapsamında olmadığı belirtildi.

İtirazların yerinde bulunmadığı ve Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylık koşullarını taşıdığının anlaşıldığı bildirilen gerekçelerde, bu sebeplerle itirazların reddine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların oy birliğiyle reddedildiğini 30 Mart'ta açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ysk # kemal kılıçdaroğlu # muharrem ince # yüksek seçim kurulu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş'a tepki Yumruk yumruğa kavga Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi
Çok Okunanlar
1 Efsane otomobil Toros geri dönüyor
2 Karaman'da feci kaza
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (4 NİSAN 2023)
4 Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı
5 Türkiye Kupası çeyrek final maç programı