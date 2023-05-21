Yurt dışı oylarında ikinci tur: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylama için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

Yurt dışı oylarında ikinci tur: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
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Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 850 bin 32'i yurt dışı temsilciliklerde, 42 bin 539'u gümrük kapılarında olmak üzere toplam 892 bin 571'i oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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