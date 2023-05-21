Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu için yurt dışında oy verme işlemi bugün başladı.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.

Saat 16.00 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerde 452 bin 257, gümrüklerde ise 19 bin 477 oy kullanıldı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.