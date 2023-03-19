Yurt dışında yaşayan seçmenler nasıl oy kullanacak?

Seçime günler kaldı, Yüksek Seçim Kurulu bu kez de gümrük kapılarında oy verme işlemine dair esasları belirledi.



Buna göre, gümrük kapılarında oy verme işlemi, 27 Nisan Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.



Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.



14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve genel seçimine ilişkin seçmen listeleri, 20 Mart'ta askıya çıkıyor.



Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yapmıştı. Bu tarihi kaçıranlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart-2 Nisan tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.



Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreleri 19 Mart'ta başladı. Seçmenler tarafından 100 bin imza toplayarak aday gösterilecek siyasetçilerin başvuru süresi 20 Mart saat 17'de sona erecek. Siyasi partilerce Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuruların süresi ise 23 Mart saat 17'de bitecek.