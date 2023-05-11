Yurtdışında kullanılan oylar böyle korunuyor: Anahtarlar 4 farklı partide

Büyük bölümü, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaşan oylar, kapısında 5 ayrı kilit takılı bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.

Kilitlerden birinin anahtarı YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanında, diğer kilit anahtarları da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.