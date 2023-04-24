Yurtdışında nerede oy kullanılacak? İşte yurtdışında oy kullanılabilecek merkezler

Yurtdışı seçmen için oy verme süreci başlıyor. Yurdışı temsilciliklerinde ve sandık kurulacak gümrük kapılarında oy verecek seçmen için, oy verebilecekleri yerlerin listesi açıklandı. Buna göre gümrük kapıları hariç yurtdışında 176 merkezde sandık kurulacak. İşte sandık kurulacak merkezler...

Yurtdışında nerede oy kullanılacak? İşte yurtdışında oy kullanılabilecek merkezler
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Yurtdışı seçmen için oy kullanma işlemleri başlıyor. Yurtdışında sandık kurulacak ülkeler ve oy verilecek yerler belli oldu. Buna göre yurt dışında 176 noktada veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında vatandaşlar oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek. 

Dış temsilciliklerde (Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar) belirtilen tarihler arasında hafta içi ve hafta sonu yerel saat ile 09.00 - 21.00 arasında, Başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saat ile 09.00 - 18.00 arasında oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek. Seçimin 2. tura kalması halinde yine belirtilen tarihler arasında hafta içi ve hafta sonu yerel saat ile 08.00 - 23.00 arasında oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek. Bağdat Büyükelçiliği'nde ise oy verme işlemleri yerel saat ile 09.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Oy vermek isteyen vatandaşlar randevu almasına gerek kalmadan belirtilen adreslere giderek oylarını kullanabilecek.

İşte yurtdışında kurulacak sandıklar ve oy kullanılacak tarihler:

Yurtdışında nerede oy kullanılacak? İşte yurtdışında oy kullanılabilecek merkezler - Resim : 1

Yurtdışında nerede oy kullanılacak? İşte yurtdışında oy kullanılabilecek merkezler - Resim : 2

Yurtdışında nerede oy kullanılacak? İşte yurtdışında oy kullanılabilecek merkezler - Resim : 3

Yurtdışında nerede oy kullanılacak? İşte yurtdışında oy kullanılabilecek merkezler - Resim : 4

Yurtdışında nerede oy kullanılacak? İşte yurtdışında oy kullanılabilecek merkezler - Resim : 5

Yurtdışında nerede oy kullanılacak? İşte yurtdışında oy kullanılabilecek merkezler - Resim : 6

Yurtdışında nerede oy kullanılacak? İşte yurtdışında oy kullanılabilecek merkezler - Resim : 7

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