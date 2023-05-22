Zafer Partisi kararını yarın açıklayacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı bildirildi.

Zafer Partisi kararını yarın açıklayacak
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Zafer Partisinden yapılan açıklamada, Ümit Özdağ'ın, yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Zafer Partisi # ümit özdağ
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