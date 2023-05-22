Zafer Partisi kararını yarın açıklayacak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı bildirildi.
Zafer Partisinden yapılan açıklamada, Ümit Özdağ'ın, yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu AjansıYurt dışı oylarında son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı Sinan Oğan tarih verdi: Beklenen kararını açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kira fiyatları hakkında net mesaj