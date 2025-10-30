Zafer Partisi’nde deprem! İl başkanıyla birlikte 150 kişi istifa etti

Zafer Partisi Manisa İl Teşkilatı’nda aralarında İl Başkanı Necdet Erikçi, il yönetimi, gençlik kolları ve birçok ilçe başkanının da bulunduğu yaklaşık 150 kişi partiden topluca istifa etti. Gerekçe olarak “fikir ayrılıkları” gösterildi.

Zafer Partisi Manisa İl Teşkilatı’nda büyük çaplı istifa yaşandı. İl Başkanı Necdet Erikçi başta olmak üzere il yönetimi, gençlik kolları, disiplin kurulu, birçok ilçe başkanı ve 2024 yerel seçimlerindeki adayların da aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişi partiden topluca istifa etti.

İstifa kararının gerekçesi olarak “fikir ayrılıkları” gösterildi.

YOLLARI AYIRMAK ZORUNLU HALE GELDİ

Edinilen bilgiye göre, teşkilatlarda bir süredir devam eden fikir ayrılıkları, toplu istifayı beraberinde getirdi. Yapılan ortak açıklamada, partide uzun süredir büyük emek verildiği ancak gelinen noktada “yolları ayırmanın zorunlu hale geldiği” belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her türlü zorluğa rağmen inandığımız değerler uğruna mücadele ettik. Ancak bir süredir yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle bu karar kaçınılmaz hale geldi. Mücadelemizi farklı bir zeminde sürdüreceğiz.”

İl yönetimi ve ilçe teşkilatları istifa etti. İstifa edenler arasında;

Manisa İl Başkanı Necdet Erikçi,
İl Teşkilat Başkanı Alican Lopoğlu,
İl Sekreteri Kemal Tekcan Güneş,
İl Başkan Yardımcısı Mert Gör,
İl Gençlik Kolu Başkanı Serkan Egemen Sıvacı,
İl Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Çokluk gibi isimler yer aldı.

Ayrıca Yunusemre İlçe Başkanı Osman Kılıç, Şehzadeler İlçe Başkanı Gökhan Parlak, Akhisar, Gölmarmara ve Köprübaşı ilçe teşkilatlarının da yönetimleriyle birlikte istifa ettiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI DA İSTİFA ETTİ

İstifa edenler arasında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile birlikte Soma, Akhisar, Yunusemre ve Kırkağaç ilçelerinin belediye başkan adaylarının da bulunduğu belirtildi. Çok sayıda belediye meclis üyesi adayı da istifa edenler arasında yer aldı.

