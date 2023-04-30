Zonguldak'ta madenciler Vatan Partisi'ne oy istedi

Madencilerin sesi olan Vatan Partisi'ne Zonguldak'tan büyük destek var. Vatan Partisi Zonguldak Milletvekili adayları maden işçileri ile beraber Zonguldak halkından üreticinin iktidarı için oy istedi. Vatan Partisi milletvekili adayı Oruç, vaatlerini açıkladı. 1. sıra milletvekili adayı iktisatçı Savaş Oruç ve Avukat Gökhan Yılmaz Kozlu'da maden işçileriyle buluştu.

"PERİNÇEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Zonguldak'ta madenciler Vatan Partisi için çalışacak. Muhabirimiz İlyas Gümrükçü'ye konuşan madenciler Perinçek için çalışacağız dedi. Parti'nin Zonguldak 1. sıra milletvekili adayı Savaş Oruç da Zonguldak madenlerinin altında yatan kömürleri çıkartacağız diye konuştu.





