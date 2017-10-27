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Siyasette öngörü sahibi olmak ya da başkalarının planlarında figüran olmak

Mehmet Bedri Gültekin

Mehmet Bedri Gültekin

27 Ekim 2017, 12:04
Can Ataklı 24 Ekim 2017 tarihli Korkusuz’daki köşesinde; “’Biz darbeyi önceden biliyorduk’ ne demektir?” başlığı ile soruyor.
            Ataklı önce bir ‘okuyucusuna’; ‘darbeyi önceden bilmekle darbenin kontrollü olduğu görüşünde olmanın aynı şey olduğunu’ söyletiyor. Sonra da yazısını; ‘Darbenin kontrollü olduğunu söyleyenler vatan hainliği ile suçlanıyor hatta bazıları tutuklanıyor. Ama darbeyi önceden bildiğini söyleyen Doğu Perinçek’e bir şey olmuyor; bu nasıl iş?’ diyerek bağlıyor.
            Siyasette iki tür aktör vardır. Birinci olarak karşı tarafın bütün hamlelerini takip ederek gelecekte nelerle karşılaşabileceklerini tahlil edenler ve buna göre hareket edenler…
            Bir de hiçbir öngörüye sahip olmayıp rakiplerinin ya da düşmanının önlerine koyduğu yol haritasına göre hareket edenler…
            Tarihte başarılı olan bütün devrimci liderler, gelişmeleri önceden doğru okumuşlar ve ona göre hareket etmişlerdir.
            Bazı örneklerle konuyu açalım:
 
Mustafa Kemal’den bir öngörü
            Mustafa Kemal Atatürk, daha 1907 yılında Osmanlı devletini o günkü sınırları ile muhafaza etmenin mümkün olmadığı görüşündedir. Ona göre Araplar ve Balkan milletlerinin Osmanlı’dan kopması kaçınılmazdır. “Bu toprakları savaşarak kaybetmektense bugünden bağımsızlıklarını biz verelim, böylece aramıza kan girmez ve ilerde başka bir zeminde bir araya gelmemiz daha kolay olur’ şeklindeki görüşünü en yakın arkadaşlarına söyler. (Ali Fuat Cebesoy)
            Hayat Mustafa Kemal’i doğruladı. Ama Can Ataklı’nın mantığı ile hareket edersek ‘Atatürk, Osmanlı devletini parçalayanlarla birlikteydi ve onun için bütün olacakları önceden bildi!’ diye düşünmek gerekir.
            Tarihteki bütün devrimci liderlerin ayırt edici özelliklerinden biri, süreci doğru tahlil edebilmeleri ve gelişmeleri önceden öngörebilmeleridir.
 
1 Mayıs 1977 katliamı
            Vatan Partisi’nin (Aydınlıkçılar) 50 yıllık tarihinde benzer öngörülerin çok örneği vardır. Çarpıcı birkaç örneği hatırlatalım:
            1977 1 Mayıs’ına giden günlerde Aydınlıkçılar gazetelere sızdırılan çeşitli haberleri yorumlayarak ve özellikle Tercüman gazetesindeki bazı yazarların değerlendirmelerine bakarak Gladyo’nun büyük bir provokasyon hazırlığı içinde olduğunu tespit ettiler. Provokasyon kamuoyuna “Maocu-Leninci çatışması” olarak sunulacaktı.
            1 Mayıs’tan iki gün önce Aydınlıkçıların iki yayın organının (Aydınlık – Halkın Sesi) temsilcileri Doğan Yurdakul ve Hüseyin Karanlık basın toplantısı düzenleyerek sol grupları uyardılar ve Aydınlıkçıların mitinge, Provokasyona zemin yaratmamak için grup olarak katılmayacağını açıkladılar.
            Diğer gruplar yapılan uyarıları dinlemediler. Gladyonun provokasyonu gerçekleşti 33 yurttaşımız katledildi.
 
12 Eylül darbesi
            Haziran 1980’de Aydınlıkçıların o zamanki Partisi Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP), yaklaşan darbe tehlikesine karşı bütün milleti uyardı ve çözüm olarak Milli Birlik Hükümeti’ni önerdi.
            Aydınlıkçılar dışındaki sol gruplar ise, darbe planının bir parçası olarak “kendilerine tahsis edilen kurtarılımış alanlarda” devrim hayalleri kuruyorlardı.
            Üç ay sonra ABD’nin “bizim oğlanları” Darbeyi yaptı. Devrim hayalleri ile darbeye giden yolun taşlarını döşemekten başka bir iş yapamayanlar ise, peşlerine taktıkları büyük devrimci potansiyelin ezilmesinde, kendilerine verilen figüran rolünü başarıyla oynamış oldular.
 
Yedi yıl öncesinden yapılan öngörü
            Aydınlık 21 Ekim 1996’da, “Abramovitz Erbakan’ın yerine Tayyip’i hazırlıyor” kapak haberi ile çıktı. Şubat 1997’de ise Doğu Perinçek Cumhuriyet gazetesinden Leyla Tavşanoğlu’na verdiği röportajda;  ABD’nin Tayyip Erdoğan’ı geleceğin Başbakanı, Abdullah Gül’ü ise geleceğin Dışişleri Bakanı olarak hazırladığını söyledi.
            Öngörüler yedi yıl sonra gerçekleşti. Elbette Doğu Perinçek kahinlik yapmıyordu. Aydınlıkçıların bütün yaptığı ABD’nin Türkiye’deki faaliyetlerini izlemek ve yayın organlarında Türkiye ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeleri analiz etmekti.
            Oysa Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül için düşünülen görevleri Rand Corporation, Ocak 1997’de yazmıştı.
 
Ergenekon-Balyoz tertipleri
            21 Mart 2008’de Doğu Perinçek gözaltına alındı. İstanbul emniyetinde gece boyunca süren sorgulamanın ardından Perinçek avukatlarına verdiği yazılı notta, “Asıl hedef Türk Ordusudur” diye yazdı.
            Ertesi gün Emniyet görevlileri arasında savcılığa götürülürken bu tespitini yüksek sesle basın mensuplarına da söyledi.
            Ergenekon ve Balyoz tertipleri ile söylenenlerin bir bir gerçekleştiğine tanık olduk
            Ergenekon davasında yargılanırken, mahkeme heyetine; “Tertibe alet olmamalarını, aksi taktirde bugün bizim yattığımız hücrelerde siz yatacaksınız” dedi. Gerçekleşti.
 
15 Temmuz darbesi
            Son olarak Fethullahçı darbe konusu da böyle. Bağıra bağıra gelen darbeyi görmek büyük bir maharet gerektirmiyordu. Asıl sorun bu kadar kanıt ortadayken bir darbenin gelmekte olduğunu görmemektir.
            Aydınlık daha Şubat 2016’da Fethullahçıların Sonbahar’da bir darbe hazırlığı içinde olduğunu büyük haber olarak duyurmuştu.
            Temmuz ayı başlarında, o yılki Askeri Şura toplantısında Ordu’daki Fethullaçıların emekli edileceğini haber yapmıştı. Vatan Partisi, Orduda bir hareketlenme olduğu yolunda duyumlarını 15 Şubat öncesinde Hükümete yakın olan Yeni Şafak gazetesi ile de paylaştı.
            Rusya da, Türkiye’deki darbe hazırlığı yönünde bilgilere ulaşmış. O günlerde Türkiye’de olan Aleksandır Dugin’in bu konudaki bilgilendirmesi üzerine kendisine bilgilerini Hükümete iletmesi istendi.
            Yani Vatan Partisi, ABD ve FETÖ’nün darbe hazırlığı içinde olduğu konusunda önce milleti bilgilendirmiş ve sonra da tedbir almak makamında olanları uyarmış. Yani görevini yapmış.
            Bütün bu çabaların, 15 Temmuz darbesinin başarısızlığa uğramasında tayin edici bir payının olduğu kuşkusuzdur.
 
Kendi aklıyla hareket etmek ya da başkaları tarafından kullanılmak
            Bütün bu örnekler bir tek şeyi kanıtlar: Vatan Partisi işini ciddi yapmaktadır. Kendi aklıyla hereket etmektedir. Düşmanının ve rakiplerinin ne yaptığını izlemektedir. Doğru bir perspektifle olguları yerli yerine oturtmakta ve böylece sürecin gidişatını öngörebilmektedir.
            Tıpkı programında yazılı olan Batı Asya Birliği yolunda, bugünlerde dev atımların atılmasını önceden öngördüğü ve gerçekleşmesi için çalıştığı gibi.
            15 Temmuz darbesinin “kontrollü” olduğunu söylemek ise ABD ve FETÖ’yü aklamaktan başka bir şeye hizmet etmiyor.
            Başta da belirttiğimiz gibi ya sürecin asli aktörlerinden birisisiniz, kendi aklınızla düşünür, bağımsız iradenizle ne yapacağınıza karar verirsiniz; ya da başkaları tarafından yönlendirilen araçların bir parçası, kurulan planların bir figüranı olmaktan başka bir şey değilsiniz.

Mehmet Bedri Gültekin
ulusal.com.tr
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