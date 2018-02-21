Soğandaki bu tehlikeye dikkat

Doğranmış soğanın zararları Soğan, mutfaklarımızda her mevsimin vazgeçilmez yiyeceğidir. Sağlığımıza olan faydaları saymakla bitmeyen ve etkili bir antibiyotik olan soğan hem çiğ hem de pişmiş olarak sofralarımızda yer almaktadır.