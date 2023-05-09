ŞOK aktüel ürünler kataloğu 10-16 Mayıs! ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK indirimli ürünler listesi

ŞOK marketlerinde bu hafta satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta 10-16 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler belli oldu. Peki ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? ŞOK'taki indirimli ürünler neler? ŞOK 10-16 Mayıs güncel katalog!

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 10-16 Mayıs! ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK indirimli ürünler listesi - Resim: 1 1 8

ŞOK marketin bu haftaki kataloğu merak konusu oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda haftanın fırsatları alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. ŞOK'ta her hafta çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 10-16 Mayıs! ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK indirimli ürünler listesi - Resim: 2 2 8

ŞOK marketlerinde 10-16 Mayıs haftası raflardaki yerini alacak ürünler belli oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 10-16 Mayıs! ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK indirimli ürünler listesi - Resim: 3 3 8

İşte ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünler kataloğu...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 10-16 Mayıs! ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK indirimli ürünler listesi - Resim: 4 4 8

İşte ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünler kataloğu...