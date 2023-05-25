ŞOK aktüel ürünler kataloğu 24-30 Mayıs! ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK indirimli ürünler listesi
ŞOK marketlerinde bu hafta satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta 24-30 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler belli oldu. Peki ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? ŞOK'taki indirimli ürünler neler? ŞOK 24-30 Mayıs güncel katalog!
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ŞOK marketin bu haftaki kataloğu merak konusu oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda haftanın fırsatları alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. ŞOK'ta her hafta çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini alıyor.
ŞOK marketlerinde 24-30 Mayıs haftası raflardaki yerini alacak ürünler belli oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.
İşte ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünler kataloğu...
İşte ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünler kataloğu...