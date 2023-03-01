ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1-7 MART 2023! ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR? ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK marketin bu haftaki kataloğu merak konusu oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda haftanın fırsatları alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. ŞOK'ta her hafta çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini alıyor.