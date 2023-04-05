ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5-23 NİSAN! ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR? ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK marketlerinde bu hafta satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta 5-23 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler belli oldu. Peki ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? ŞOK'taki indirimli ürünler neler? ŞOK 5-23 Nisan güncel katalog!

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5-23 NİSAN! ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR? ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ - Resim: 1 1 9

ŞOK marketin bu haftaki kataloğu merak konusu oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda haftanın fırsatları alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. ŞOK'ta her hafta çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini alıyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5-23 NİSAN! ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR? ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ - Resim: 2 2 9

ŞOK marketlerinde 5-23 Nisan haftası raflardaki yerini alacak ürünler belli oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5-23 NİSAN! ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR? ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ - Resim: 3 3 9

İşte ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünler kataloğu...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5-23 NİSAN! ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR? ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ - Resim: 4 4 9

İşte ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünler kataloğu...