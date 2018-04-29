Çaykur Rizespor ve takipçisi MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıkmayı garantilediği ligde, play-off'a kalacak 4. ekip ve ligden düşecek 3. takım son hafta müsabakalarının ardından belli olacak.

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun 33. haftasında Çaykur Rizespor şampiyonluğunu ilan ederken, MKE Ankaragücü de Karadeniz temsilcisi gibi gelecek sezon Süper Lig'de yer almayı garantiledi.



Ligde büyük heyecana sahne olan 33. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Ümraniyespor deplasmanında aldığı 1-0'lık sonuçla bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. MKE Ankaragücü de deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 3-0 yenerek, takipçileri Ümraniyespor ve Boluspor'un puan kaybettiği haftada Süper Lig'e yükselmeyi başardı.





Çaykur Rizespor 6. kez yükseldi



Daha önce 1978-1979, 1984-1985, 1999-2000, 2002-2003 ve 2012-2013'te Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Çaykur Rizespor, bu sezon 6. kez Süper Lig vizesi aldı.



2012-2013'te Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan İbrahim Üzülmez, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.



Daha önce 110 teknik adamın takımlarının başında Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'de, İbrahim Üzülmez, takımını 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran 111. teknik direktör oldu.





MKE Ankaragücü tekrar Süper Lig'de



1968-1969 ve 1976-1977 sezonlarında Süper Lig vizesi alan MKE Ankaragücü, 1980-1981'de B Grubu'nu 2. sırada tamamlamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazandığı için bir üst lige çıkarılmıştı.



MKE Ankaragücü'nü Süper Lig'e taşıyan teknik direktör İsmail Kartal, 2004-2005'te de Sivasspor'un başında aynı başarıyı yakalamıştı.





Play-off mücadelesi



İlk 2 takımın Süper Lig vizesi aldığı Spor Toto 1. Lig'de bu takımları takip edecek 4 takım da play-off oynayacak.



Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'in play-off oynaması kesinleşti. Altınordu ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında haftaya İzmir'de oynanacak karşılaşma play-off'ta mücadele edecek 4. takımı ortaya çıkaracak. Bu müsabakayı kazanacak takım play-off'a kalacak. Müsabakanın berabere tamamlanması halinde ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iki takım arasındaki ilk maçı kazandığı için play-off vizesi alacak.



Ligde son hafta mücadelelerinin ardından takımların ligdeki sıralamalarına göre play-off yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.





Düşmeme mücadelesi



Ligde Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ardından lige veda edecek 3. ekip, Denizlispor veya Samsunspor olacak.



38'er puanlı Eskişehirspor ile Denizlispor ve 35 puana sahip Samsunspor içinde Eskişehirspor bütün olasılıklarda ligde kalmayı garantiledi.



Sezon sonunda Eskişehirspor, Denizlispor ve Samsunspor'un ligi aynı puanda tamamlaması halinde Samsunspor lige veda edecek. Denizlispor ile Samsunspor'un aynı puana sahip olması halinde ise iki takım arasındaki maçlarda eşitlik olduğu için genel averaja bakılacak. Son hafta öncesinde Samsunspor'un -14, Denizlispor'un ise -3 averajı bulunuyor.



Samsunspor'un Ümraniyespor'u konuk edeceği son haftada Denizlispor ise Boluspor deplasmanında puan arayacak.

