1. Lig'de gözler bu maçlarda: TFF 29. haftanın hakem atamalarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın ve 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın ve 7 Mart Cumartesi günü oynanacak toplam sekiz karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

Müsabakalarda düdük çalacak isimler şu şekilde sıralandı:

6 MART CUMA

16.00 SMS Grup Sarıyer - Eminevim Ümraniyespor: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Sakaryaspor - Adana Demirspor: Alpaslan Şen

20.00 Atko Grup Pendikspor - İmaj Altyapı Vanspor FK: Süleyman Bahadır

7 MART CUMARTESİ

13.30 Erzurumspor FK - Manisa FK: Burak Demirkıran

13.30 Özbelsan Sivasspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

16.00 Arca Çorum FK - Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Bandırmaspor - İstanbulspor: Fatih Tokail

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Serikspor: Berkay Erdemir

