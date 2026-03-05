1. Lig'de gözler bu maçlarda: TFF 29. haftanın hakem atamalarını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın ve 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın ve 7 Mart Cumartesi günü oynanacak toplam sekiz karşılaşmanın hakemleri belli oldu.
Müsabakalarda düdük çalacak isimler şu şekilde sıralandı:
6 MART CUMA
16.00 SMS Grup Sarıyer - Eminevim Ümraniyespor: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Sakaryaspor - Adana Demirspor: Alpaslan Şen
20.00 Atko Grup Pendikspor - İmaj Altyapı Vanspor FK: Süleyman Bahadır
7 MART CUMARTESİ
13.30 Erzurumspor FK - Manisa FK: Burak Demirkıran
13.30 Özbelsan Sivasspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay
16.00 Arca Çorum FK - Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Bandırmaspor - İstanbulspor: Fatih Tokail
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Serikspor: Berkay Erdemir