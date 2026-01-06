10 yıl sonra geri dönüyor: Tecrübeli eldivenin yeni adresi Fenerbahçe!

Süper Lig'de ara transfer dönemi hareketliliği başlarken, Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarla yollarını ayırma noktasına gelen milli kalecinin, yıllar sonra eski kulübüne dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

2021 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen 36 yaşındaki Mert Günok'un siyah-beyazlı kulüpteki kariyeri sona eriyor.

Edinilen bilgilere göre, tecrübeli kaleci Beşiktaş yönetimi ile masaya oturarak sözleşmesini feshetme aşamasına geldi.

Ayrılık sürecinin tamamlanmasının ardından Günok'un yeni durağının, profesyonel kariyerine adım attığı Fenerbahçe olacağı öne sürüldü.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İMZA BEKLENİYOR

Transfer kulislerine düşen iddialara göre süreç resmiyet kazanmak üzere. Gazeteci Mustafa Korkusuz’un haberine göre; Mert Günok, Beşiktaş ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti.

Boşa çıkan deneyimli eldivenin, çarşamba günü Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamasının beklendiği ifade edildi.

10 YIL SONRA YUVAYA DÖNÜŞ

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Mert Günok, yaklaşık 10 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formaya geri dönecek.

Futbolculuk kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan ve 2001-2015 yılları arasında 15 sene boyunca bu kulüpte görev yapan Günok, 2015 yılında takımdan ayrılmıştı.

Tecrübeli isim, Fenerbahçe sonrası sırasıyla Bursaspor ve Başakşehir'de görev almıştı.

Kulüp kariyerinde bugüne kadar toplam 329 resmi maça çıkan Mert Günok, bu karşılaşmaların 51’inde Fenerbahçe kalesini korumuştu.

A Milli Takım formasıyla da 37 kez sahaya çıkan başarılı kaleci, son olarak EURO 2024 turnuvasında sergilediği performansla futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti.

