10 yıl sonra geri dönüyor: Tecrübeli eldivenin yeni adresi Fenerbahçe!

ÇARŞAMBA GÜNÜ İMZA BEKLENİYOR

Transfer kulislerine düşen iddialara göre süreç resmiyet kazanmak üzere. Gazeteci Mustafa Korkusuz’un haberine göre; Mert Günok, Beşiktaş ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti.