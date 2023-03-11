10 yıllık güreş kariyerine 12 şampiyonluk sığdırdı

10 yıldır katıldığı müsabakaların hiçbirini kaybetmedi. Tam 12 şampiyonluğu var. Abisinin teşvikiyle güreşe başlayan 21 yaşındaki Mert İlbars tam bir irade ve azim örneği gösteriyor.

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10 yıllık güreş kariyerine 12 şampiyonluk sığdırdı. Katıldığı hiçbir şampiyonayı kaybetmedi. Şimdi hedefi olimpiyat şampiyonluğu.

21 yaşındaki Mert İlbars, Çorum'da yaşıyor. İlkokul öğrencisiyken güreşçi ağabeyi Murat İlbars'ı izlemeye gittikçe güreşe merak sardı. 8 yaşında güreş eğitimine başladı.

Kısa zamanda güreşmeyi öğrendi. Mert İlbars, 2013'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını elde etti.

İlerleyen yıllarda minikler, yıldızlar, 23 yaş altı ve gençler kategorilerinde müsabakalara çıkan Mert, katıldığı tüm şampiyonalarda birinci oldu.

Son olarak Çorum'da ocak ayında düzenlenen 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 60 kiloda final müsabakasında rakibini 8-0 yenen milli güreşçi, 12. Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Şimdiki hedefiyse net: Olimpiyat şampiyonluğu…

# güreş

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