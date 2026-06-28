100. Gazi Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyliğinde Bay Nalçakan kazandı

Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan ve Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan 100. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Toplam 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği 2 bin 400 metre çim pistteki yarışta, Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı 'Bay Nalçakan' 2.29.49'luk derece elde ederek bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Nefes kesen yarışta Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Rabovo' ikinci sırayı alırken, Ercan Çankaya'nın jokeyliğindeki 'Ersele Beyi' ise üçüncü oldu.

TAM 12 YIL SONRA GELEN 7. ŞAMPİYONLUK

Yarışı 'Bay Nalçakan' isimli safkanla kazanan usta jokey Halis Karataş, 100. Gazi Koşusu ile birlikte kariyerindeki 7. şampiyonluğunu elde etti. Gazi Koşusu'nda daha önce 6 birinciliği bulunan Karataş, bu zaferle 12 yıllık şampiyonluk özlemine de son vermiş oldu.

Kariyerindeki geçmiş Gazi Koşusu zaferleri hatırlanacak olursa; Karataş, yarış rekorunu kırdığı 'Bold Pilot' (1996) başta olmak üzere, 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli taylarla da bu önemli kupayı kazanma başarısı göstermişti.