11. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı tamamlandı
11. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı tamamlandı.Bu yıl 11'incisi düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken yarışları sona erdi. Moda-Tirilye-Moda etaplarında 8-20 Ağustos tarihlerinde yapılan yarışın birincisi, 9 puanla "Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı 1" oldu.
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona 25 teknede 200'ün üzerinde yelkenci katılım gösterdi.
Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı 1'in 9 puanla genel klasman birincisi olduğu yarışta kategori liderleri ise şöyle sıralandı:
IRC 0: ENKA Cheese IV
IRC I: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı 1
IRC II: ETİ Alize M
IRC III: Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2
TAYK-Eker Olympos Regatta 2023 sonucunda, sınıflara göre teknelerin dereceleri ise şu şekilde sıralandı:
IRC 0:
ENKA Cheese IV
Orient Express 6
Borusan Racing Çılgın Sigma 2
Mesa Holding Shak Shuka 3
Eker Süzme
IRC I:
Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1
AKPA Chemicals 2
Logo
MSİ Sailing Team AG Anything Goes
Columbia Alize 1070
AKKİM Hedef Yelken 40
Borusan Racing Evolution
CMC Holding - Pinokyo 1
IRC II:
ETİ Alize M
Coca Cola İçecek - Das Carina
Eker Efsane Sailing Team - Das Dojo
Tüpraş - Fenerbahçe 5
Burganbank Extrem
Latro Sailing AG Matrix
IRC III:
Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2
NTS Danışmanlık Falcon
Organik Kimya Electron
Yapı Kredi Fenerbahçe 3
ESC Sailing - Lithosan Yelken Takımı Alchera
Turkcell Alize
11. TAYK-Eker Olympos Regatta yarışında dereceye giren takımlara ödülleri, 23 Ağustos Çarşamba akşamı Moda Deniz Kulübünde düzenlenecek törenle verilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı