11. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı tamamlandı

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona 25 teknede 200'ün üzerinde yelkenci katılım gösterdi.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı 1'in 9 puanla genel klasman birincisi olduğu yarışta kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

IRC 0: ENKA Cheese IV

IRC I: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı 1

IRC II: ETİ Alize M

IRC III: Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2

TAYK-Eker Olympos Regatta 2023 sonucunda, sınıflara göre teknelerin dereceleri ise şu şekilde sıralandı:

IRC 0:

ENKA Cheese IV

Orient Express 6

Borusan Racing Çılgın Sigma 2

Mesa Holding Shak Shuka 3

Eker Süzme



IRC I:

Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1

AKPA Chemicals 2

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MSİ Sailing Team AG Anything Goes

Columbia Alize 1070

AKKİM Hedef Yelken 40

Borusan Racing Evolution

CMC Holding - Pinokyo 1

IRC II:

ETİ Alize M

Coca Cola İçecek - Das Carina

Eker Efsane Sailing Team - Das Dojo

​​​​​​​Tüpraş - Fenerbahçe 5

Burganbank Extrem

Latro Sailing AG Matrix

IRC III:

Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2

NTS Danışmanlık Falcon

Organik Kimya Electron

Yapı Kredi Fenerbahçe 3

ESC Sailing - Lithosan Yelken Takımı Alchera

Turkcell Alize

11. TAYK-Eker Olympos Regatta yarışında dereceye giren takımlara ödülleri, 23 Ağustos Çarşamba akşamı Moda Deniz Kulübünde düzenlenecek törenle verilecek.