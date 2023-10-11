11. Uluslararası Optimist Yarışları Bodrum'da Başladı

11. Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Bodrum'un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 7 ülkeden 400'e yakın sporcu yer alıyor.

11. Uluslararası Optimist Yarışları Bodrum'da Başladı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Sporcular, yarışmanın ilk gününde Bodrum açıklarında kurulan parkurda mücadele etti.

Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyonda sporcular, 4 grupta 3'er yarıştan toplam 12 yarış yapacak.

7 ülkeden 400'e yakın sporcunun mücadele ettiği organizasyon, 15 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.

11. Uluslararası Optimist Yarışları Bodrum'da Başladı - Resim : 1

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