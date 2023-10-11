11. Uluslararası Optimist Yarışları Bodrum'da Başladı
11. Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Bodrum'un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 7 ülkeden 400'e yakın sporcu yer alıyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Sporcular, yarışmanın ilk gününde Bodrum açıklarında kurulan parkurda mücadele etti.
Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyonda sporcular, 4 grupta 3'er yarıştan toplam 12 yarış yapacak.
7 ülkeden 400'e yakın sporcunun mücadele ettiği organizasyon, 15 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.