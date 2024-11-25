12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki 4. maçında Macaristan’ı 81-76 yenerek şampiyonaya katılma hakkı elde etti. Bu zaferle Türkiye, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası’na katılma biletini aldı.

TÜRKİYE, HIZLI BAŞLAYARAK MACARİSTAN’I İLK ÇEYREKTE GERİDE BIRAKTI

Türkiye, maça hızlı bir başlangıç yaparak Cedi Osman’ın 9 sayısı ve Ömer Faruk Yurtseven’in pota altındaki katkılarıyla ilk çeyrekte 21-14’lük bir üstünlük sağladı. 9-0’lık bir seriyle maça başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk 6 dakikada 17-10 önde geçti.

Macaristan, ikinci çeyrekte 9-0’lık bir seriyle maçı eşitledi ve 13. dakikada 23-21’lik skorla öne geçti. Ancak Türkiye, Ömer Faruk’un basketleriyle yeniden toparlanarak 15. dakikada 28-23 öne geçti. Devrenin sonlarına doğru rakibin top kayıplarını iyi değerlendiren milli takım, soyunma odasına 40-31 önde gitti.

İkinci yarıya hızlı giren Türkiye, Ömer Faruk’un smaç basketleriyle farkı çift hanelere çıkardı ve 24. dakikayı 47-33’lük skorla geçti. Ancak Macaristan, Türkiye’nin top kayıplarını değerlendirerek 27. dakikada farkı 7 sayıya (44-51) indirdi. Çeyrek sonundaki 3 sayılık basketle Macaristan, son çeyreğe 54-54’lük eşitlikle girdi.

SON PERİYOTTA CEDİ OSMAN’IN LİDERLİĞİ TÜRKİYE’Yİ ÖNE GEÇİRDİ

Son çeyrekte Macaristan, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 33. dakikada 66-60 öne geçti. Türkiye, moladan 8-0’lık bir seriyle döndü ve 36. dakikada yeniden öne geçti (66-68). Cedi Osman’ın üst üste sayılarıyla Türkiye, son 1,5 dakikaya 79-72 üstün girdi ve maçı 81-76 kazanarak 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde etti.