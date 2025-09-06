“12 Dev Adam” Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi!
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç’i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2009’dan sonra ilk kez son 8 takım arasına adını yazdırdı.
Letonya’nın başkenti Riga’daki Xiaomi Arena’da oynanan karşılaşmaya milliler, Shane Larkin, Cedi Osman, Kenan Sipahi, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Mücadeleye hızlı başlayan İsveç, ilk çeyrekte öne geçti. Savunmada zorlanan ay-yıldızlılar, Cedi Osman’ın sayılarıyla farkı eritmeye çalışsa da ilk periyot 23-20 İsveç üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci çeyreğe Adem Bona’nın üst üste bloklarıyla başlayan milliler, atletizmiyle öne çıksa da savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle devreye 42-37 geride gitti.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE DÖNÜŞ
Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koyan “12 Dev Adam”, tempoyu artırarak skor üstünlüğünü ele geçirdi. Ay-yıldızlılar bu bölümde etkili bir performans sergileyerek son çeyreğe 63-55 önde girdi.
Final periyodunda İsveç skoru dengelemeye çalıştı. Çekişmeli geçen son dakikalarda Alperen Şengün’ün kritik hamleleriyle üstünlüğünü koruyan Türkiye, sahadan 85-79 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
16 YIL SONRA BİR İLK
“12 Dev Adam”, en son 2009’da Polonya’da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek final oynamıştı. Ay-yıldızlılar, bu galibiyetle 16 yıl aradan sonra tekrar son 8 takım arasına kalmayı başardı.
Başantrenör Ergin Ataman’ın öğrencileri, çeyrek finalde Polonya – Bosna Hersek karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Kritik mücadele 9 Eylül’de oynanacak.