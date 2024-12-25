12 Dev Adam Basketbol Okulları geleceğin basketbolcularını arıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Garanti BBVA iş birliğiyle hayata geçirilen 12 Dev Adam Basketbol Okulları’nda (12 DABO) yeni dönem kayıtları başlıyor. Türkiye genelinde düzenlenecek taramalara 2011-2014 doğumlu sporcular ücretsiz katılabilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
12 Dev Adam Basketbol Okulları geleceğin basketbolcularını arıyor
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TBF’den yapılan açıklamaya göre, lisanslı veya lisanssız tüm sporcuların katılabileceği taramaların ilk etabı 18-19 Ocak, ikinci etabı ise 27-30 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye genelindeki belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek olan bu taramalar, geleceğin basketbol yıldızlarını keşfetmeyi hedefliyor.

Taramalar sonucunda seçilecek sporcular, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek bireysel gelişim kamplarına davet edilecek. Bu kamplarda sporcular, hem teknik hem de fiziksel anlamda gelişim gösterme fırsatı yakalayacak.

12 Dev Adam Basketbol Okulları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenekli gençlere profesyonel bir altyapı sunmayı amaçlıyor. Taramalara katılım ve daha fazla bilgi için TBF’nin resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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