12 Dev Adam Basketbol Okulları geleceğin basketbolcularını arıyor

TBF’den yapılan açıklamaya göre, lisanslı veya lisanssız tüm sporcuların katılabileceği taramaların ilk etabı 18-19 Ocak, ikinci etabı ise 27-30 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye genelindeki belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek olan bu taramalar, geleceğin basketbol yıldızlarını keşfetmeyi hedefliyor.

Taramalar sonucunda seçilecek sporcular, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek bireysel gelişim kamplarına davet edilecek. Bu kamplarda sporcular, hem teknik hem de fiziksel anlamda gelişim gösterme fırsatı yakalayacak.

12 Dev Adam Basketbol Okulları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenekli gençlere profesyonel bir altyapı sunmayı amaçlıyor. Taramalara katılım ve daha fazla bilgi için TBF’nin resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.