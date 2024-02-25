12 Dev Adam İzlanda'yı devirdi
A Milli Erkek Basketbol Takımı Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya geldi... Mücadeleden galibiyetle ayrılan 12 Dev Adam gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İzlanda Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı.
Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçta son 4 saniyeye 1 sayı geride giren Türkiye, Tarık Biberoviç'in attığı son saniye basketiyle maçı 76-75 kazanmayı başardı.
İLK GALİBİYETİMİZİ ALDIK
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşmıştı. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, rakibine 87-80 mağlup olmuştu. Bugünkü galibiyetle millilerimiz gruptaki ilk galibiyetini aldı.