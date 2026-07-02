12 Dev Adam liderliği garantiledi! Bosna-Hersek'i 82-75 mağlup etti

Elde edilen bu galibiyetle birlikte Türkiye, gruptaki yenilmezlik serisini sürdürdü ve beşinci maçından da kayıpsız ayrıldı. Milliler daha önce evinde Bosna-Hersek'i 93-71, deplasmanda İsviçre'yi 85-60, dış sahada Sırbistan'ı 82-78 ve İstanbul'da yine Sırbistan'ı 94-86 mağlup etmişti. Bu sonuçların ardından 12 Dev Adam, gruptan lider olarak çıkmayı kesinleştirdi.