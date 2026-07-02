12 Dev Adam liderliği garantiledi! Bosna-Hersek'i 82-75 mağlup etti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Bosna-Hersek'i 82-75 yendi. Grupta oynadığı tüm maçları kazanan ay-yıldızlılar, liderliği ve ikinci tura yükselmeyi garantiledi.
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu mücadelesinde Türkiye, Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da Bosna-Hersek'e konuk oldu.
Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı. İkinci periyotta da skor üstünlüğünü koruyan Bosna-Hersek, soyunma odasına 39-34'lük avantajla girdi.
Maçın ikinci yarısında milliler hücumda ritmini buldu. Üçüncü çeyrekte rakip potaya 25 sayı bırakan ay-yıldızlılar, savunmada da rakibini durdurarak periyot sonunda 59-57 öne geçti.
Son çeyrekte elde ettiği skor avantajını koruyan A Milli Erkek Basketbol Takımı, parkeden 82-75 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın son bölümünde Bosna-Hersek Başantrenörü Dario Gjergja, hakem kararlarına yönelik itirazlarını sürdürünce ikinci teknik faulünü alarak oyundan ihraç edildi.
Elde edilen bu galibiyetle birlikte Türkiye, gruptaki yenilmezlik serisini sürdürdü ve beşinci maçından da kayıpsız ayrıldı. Milliler daha önce evinde Bosna-Hersek'i 93-71, deplasmanda İsviçre'yi 85-60, dış sahada Sırbistan'ı 82-78 ve İstanbul'da yine Sırbistan'ı 94-86 mağlup etmişti. Bu sonuçların ardından 12 Dev Adam, gruptan lider olarak çıkmayı kesinleştirdi.
DÜNYA KUPASI İÇİN YENİ ROTA BELLİ OLDU
Elemelerin formatına göre 1. Tur sonunda her grubun ilk üç sırasında yer alan takımlar bir üst tura yükselecek.
İkinci eleme turuna çıkmaya hak kazanan toplam 24 ekip, altışar takımdan oluşan dört yeni gruba ayrılacak. Bu yeni aşamada da gruplarını ilk üç sırada bitiren ülkeler, Dünya Kupası bileti alacak.
A Milli Takım, 1. Eleme Turu'nun son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'yi konuk edecek. Mücadele İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Onuralp Bitim sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
İsviçre maçı için belirlenen aday kadroda şu isimler yer alıyor:
Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.
DEV TURNUVA ARAP YARIMADASI'NDA
Basketbol Dünya Kupası, 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Bu organizasyon, Arap Yarımadası'nda gerçekleştirilecek ilk Basketbol Dünya Kupası olması sebebiyle tarihi bir özellik taşıyor.