12 Dev Adam namağlup lider! İsviçre'yi 95-72 mağlup etti
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Erkek Basketbol Takımımız, sahasında İsviçre'yi 95-72 mağlup ederek grubundaki tüm maçları kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nun 6. ve son maçında sahasında İsviçre ile karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye milliler; Şehmus Hazer, Cedi Osman, Malachi Flynn, Alperen Şengün ve Adem Bona ilk beşiyle başladı. Ay-yıldızlı kadroda sakatlığı bulunan Ercan Osmani'nin yanı sıra Emre Melih Tunca, Yiğit Onan, Tarık Biberovic ve Yiğit Arslan formalarından uzak kaldı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-19 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci periyotta da oyun kontrolünü elinde tutarak soyunma odasına 47-41'lik skor avantajıyla girdi.
Üçüncü çeyrekte hücumda vites artıran ve rakibinin direncini hızlı hücumlarla kıran milliler, son periyoda 76-52 önde girdi. Final çeyreğinde de rahat bir oyun sergileyen milli takımımız, parkeden 23 sayı farkla, 95-72 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 12 Dev Adam, oynadığı 6 maçı da kazanarak C Grubu'nu kayıpsız tamamlamış oldu.
İsviçre müsabakası, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman için kişisel bir dönüm noktasına sahne oldu. İkinci dönemini geçirdiği ay-yıldızlı ekibin başında 100. maçına çıkan tecrübeli başantrenör, milli takım kariyerinde "dalya" dedi.
Ocak ayında Türk vatandaşlığına geçen ABD asıllı basketbolcu Malachi Flynn, milli formayla ilk resmi maçına çıktı. Halihazırda Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, daha önce şubat ayında Sırbistan ile oynanan karşılaşmalar öncesinde ilk kez aday kadroya davet edilmişti.
Birinci tur maçlarının tamamlanmasının ardından gözler Dünya Kupası biletinin alınacağı İkinci Tur aşamasına çevrildi.
12 Dev Adam bu aşamada D Grubu'ndan gelen İtalya, Litvanya ve İzlanda ile iç saha ve deplasman usulüne göre ikişer kez karşılaşacak. Mevcut statü gereği, takımların birinci turda elde ettikleri galibiyetler ve puanlar silinmeden doğrudan hanelerine işlenecek.
İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada tamamlamayı başaran ülkeler, Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak.
FIBA 2027 Dünya Kupası, 27 Ağustos – 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.