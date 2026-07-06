12 Dev Adam namağlup lider! İsviçre'yi 95-72 mağlup etti

12 Dev Adam bu aşamada D Grubu'ndan gelen İtalya, Litvanya ve İzlanda ile iç saha ve deplasman usulüne göre ikişer kez karşılaşacak. Mevcut statü gereği, takımların birinci turda elde ettikleri galibiyetler ve puanlar silinmeden doğrudan hanelerine işlenecek.