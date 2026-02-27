12 Dev Adam parkeye iniyor! Sırbistan- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında bugün Sırbistan'a konuk oluyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün Sırbistan ile karşılaşacak. 

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tarihi Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. C Grubu'nun zirvesini doğrudan ilgilendiren bu kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

"12 DEV ADAM" GRUPTA NAMAĞLUP LİDER

FIBA 2027 Dünya Kupası yolunda ilerleyen milli takım, elemelerin Şubat penceresindeki en kritik virajına giriyor. Grupta oynadığı ilk iki maçta hata yapmayan ay-yıldızlılar, ilk müsabakada Bosna Hersek'i 93-71 yenerken, ikinci maçta İsviçre'yi 85-60 mağlup etti. 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturan "12 Dev Adam", basketbolun ekol ülkelerinden Sırbistan deplasmanındaki zorlu atmosferden zaferle dönerek avantajını korumayı hedefliyor.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR)

