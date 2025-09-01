12 Dev Adam'dan gövde gösterisi: Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptılar!

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. A Grubu’ndaki dördüncü maçında Estonya’yı 84-64’lük net bir skorla mağlup eden 12 Dev Adam, turnuvadaki galibiyet serisini sürdürerek 4’te 4 yaptı.

TÜRKİYE MAÇA HIZLI BAŞLADI, FARKI ERKEN AÇTI

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanan karşılaşmaya Türkiye; Shane Larkin, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi beşiyle başlarken, Estonya ise Henri Drell, Sander Raieste, Matthias Tass, Artur Konontsuk ve Kristian Kullamae ile parkeye çıktı.

"Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk periyodu 25-13'lük skorla önde tamamladı."

Bu hızlı başlangıç, maç boyunca devam edecek Türkiye üstünlüğünün habercisi oldu. İkinci çeyrekte de kontrolü elinde tutan milliler, devreyi "soyunma odasına 19 sayı farkla 46-27 önde gitti."

Üçüncü çeyrekte milliler, özellikle pota altında etkili oyunuyla farkı korumayı başardı. "Üçüncü çeyrekte özellikle pota altında Alperen Şengün ve Adem Bona ikilisiyle etkili olan 12 Dev Adam, son periyoda 65-49 üstün girdi." Estonya, dış atışlarla farkı kapatmak istese de milliler, oyunun kontrolünü kaybetmedi.

Maç sonunda Türkiye, parkeden "84-64'lük skorla galip ayrıldı."

ALPEREN ŞENGÜN MAÇIN YILDIZI OLDU

Karşılaşmada A Milli Takım'ın en skorer ismi Alperen Şengün oldu. "21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayan Alperen Şengün, galibiyetin mimarı olurken, Ercan Osmani 14, Adem Bona da 12 sayıyla katkı verdi." Estonya cephesinde ise "Kristian Kullamae'nin 16 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi."

SIRADAKİ RAKİP SIRBİSTAN

Bu sonuçla A Grubu'nda liderlik yarışında büyük avantaj elde eden milliler, grup aşamasındaki son maçında kritik bir rakiple karşılaşacak. "12 Dev Adam, A Grubu'ndaki 5. ve son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek." Bu karşılaşma gruptaki liderin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. "Milliler, Sırbistan karşısında galip gelmesi durumunda grubu lider bitirecek."