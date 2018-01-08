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12 yaşındaki Efe Çetiz buz pateninde dünya rekoru kırdı

Gururlandıran bir haberle devam ediyoruz. 12 yaşındaki Efe Çetiz Ankara'da düzenlenen buz pateni şampiyonasında dünya rekoru kırarak birinci oldu.

12 yaşındaki Efe Çetiz buz pateninde dünya rekoru kırdı
İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Efe Çetiz buz pateninde dünya rekoru kırdı.

Ankara'da düzenlenen yarışmada birinci olan Çetiz şimdiye kadar 30 madalya elde etti. 30 madalyanın 26'sı altın.

Gittiği her uluslararası turnuvadan madalyayla dönen Efe, İtalya Mini Erkekler kategorisinde de birinci olmuştu.

Kırdığı rekor sonrasında ''Altın Kitap''a giren Çetiz'in yeni hedefi başarısını Olimpiyatlarda sürdürmek.


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