16 Kasım TRT Spor şifresiz maç listesi! Bugün hangi maçlar TRT ekranlarında canlı yayınlanacak?
TRT Spor’da 16 Kasım Pazar günü futbol ve voleybol heyecanı yaşanacak.
Yayınlanma:
16 Kasım Pazar günü TRT Spor ekranlarında sporseverleri şifresiz maç heyecanı bekliyor. Futbol ve voleybolseverler için gün boyunca TRT Spor’da birçok önemli karşılaşma ücretsiz olarak yayınlanacak.
Bugün TRT Spor’dan canlı ve şifresiz yayınlanacak maçlar şöyle:
Galatasaray HDIS – Gaziantep Gençlik
TVF Efeler Ligi
TRT Spor – Saat 13.30
Galatasaray Daikin – Bahçelievler Bld.
TVF Sultanlar Ligi
TRT Spor – Saat 17.00
Eczacıbaşı – Fenerbahçe Medicana
TVF Sultanlar Ligi
TRT Spor – Saat 19.00
Maçlar TRT Spor’dan şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Futbol ve voleybol tutkunları için TRT ekranlarında dolu dolu bir spor günü yaşanacak.