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16 yaşındaki genç yetenek Barcelona'da

La Liga ekibi Barcelona, West Bromwich Albion'un altyapısında forma giyen 16 yaşındaki santrafor Louie Barry'yi kadrosuna kattı.

16 yaşındaki genç yetenek Barcelona'da

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, İngiltere'nin West Bromwich Albion takımında forma giyen genç futbolcu Louie Barry'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, West Bromwich Albion'a ödenen yetiştirme bedelinin ardından henüz 16 yaşındaki İngiliz futbolcu Barry ile 3 yılık sözleşme imzalandığı ve futbolcunun 19 yaş altı takımında forma giyeceği belirtildi.

Geleceğin en yetenekli golcüleri arasında gösterilen Louie Barry, İngiltere 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda 9 maçta 6 kez ağları sarstı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #barcelona
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