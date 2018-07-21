FİZİKSEL engeli yüzünden 16 yıl evden çıkmayan Zübeyde Süpürgeci, tekerlekli sandalyesiyle kazandığı başarılarla tarih yazıyor. İdol olarak gördüğü sporcuları da mağlup eden Zübeyde, Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları’nda şampiyonluk yaşadı. Milli sporcunun yeni hedefi ise 2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları’nda altın madalya kazanmak.

25 yaşındaki Tekerlekli Sandalye Milli Takım sporcusu Zübeyde Süpürgeci, doğuştan engelli olarak hayata gözlerini açtı. 16 yaşına kadar evinden dışarı çıkmak bile istemedi. Ancak büyük başarılara imza atacağını çok geçmeden fark etti.



Çevresindeki insanların kendisini Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’yla tanıştırmasıyla yepyeni bir dünyanın kapısı aralandı. Atletizmde onlarca sporcuyu geride bıraktı, hatta en büyük idolü olan engelli atlet Tatiana Macfadde’yi bile geçerek şampiyon oldu. Zübeyde ise bu durumu şöyle özetliyor,“Artık tek rakibim benim.“



BAŞARILAR ARDI ARDINA GELDİ

2011 yılında atletizme başladığını dile getiren Zübeyde Süpürgeci, “2012 yılında milli takıma seçildim Avrasya Maratonu’nda 42 kilometrelik parkurda birinci oldum. O yıl yine Avrupa Şampiyonası’na katıldım ve barajı geçip Avrupa 3’ncüsü oldum. Sonrasında başarılar art arda geldi ve şu an Avrupa Şampiyonuyum. Akdeniz Oyunları’nda birincilik elde ettim” dedi.



Hem Türkiye Atletizm Federasyonu hem de Bağcılar Belediyesi’nin destekleriyle kamp hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden engelli sporcu, “Bizim tek sponsorumuz Bağcılar Belediyesi. Başkan Lokman Çağırıcı sayesinde tekerlekli sandalyelerimiz dahil her şeyimizi o karşılıyor” şeklinde konuştu.



KENAN SOFUOĞLU’NA MESAJ

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcusu Süpürgeci, Kenan Sofuoğlu’nun milletvekili olmasıyla birlikte sporcular için bu durumun çok iyi olduğunu hatırlatarak, “O da en dipten zirveye kadar gelmiş bir sporcu. Umarım bizim gibi sporculara destek çıkar” dedi.



“BAŞARI GELDİKÇE İNSAN AZİMLENİYOR”

Kendisi gibi engelli olanların hayata tutunmaları ve kendilerini keşfetmeleri gerektiğinin altını çizen Süpürgeci, “Geçen hafta bir sınava girdim. Orada bir arkadaş ile tanıştım o da engelli. Aynı geçmişte benim olduğum gibi evden hiç çıkmamış ve sporla hiç tanışmamış. O’na, ‘Bağcılar Belediyesi’nin engelliler sarayına gel. Orada birçok spor çeşidi var sende yapabilirsin’ dedim. O da çok heveslendi, spora başladı ve özgüveni yerine geldi. Başarı geldikçe insan azimleniyor ve bırakmak istemiyor. İnsanlar da ‘Helal olsun’ dedikten sonra bu mesleğe iki elle sarılıyorum” şeklinde konuştu.



Engelinden dolayı yıllarca geri planda duran Zübeyde, kendini eve kapatan insanların hayata tutunması için büyük bir rol model oldu. Büyük başarılar kazanmak isteyen Süpürgeci‘nin hedefi Türkiye’ye yüzlerce madalya getirmek,2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkesine altın madalya kazandırarak çıtayı bir üste çıkarmak.



“BÜTÜN BRANŞLARDA DAHA GÜZEL BAŞARILAR ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Atletizm dışında engellilerin yapabileceği birçok spor dalı olduğunu ifade eden Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay ise, “Sadece ağızlarıyla bile yuvarlayabildikleri spor dalları var. Ancak atletizm ayrı bir tutku. Bireysel bir spor” dedi.



Cantay, Bağcılar’daki engelli sarayına bütün engellileri davet ederek, onlar için ellerinden geleni yapacaklarının da sözünü verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na çok teşekkür ederiz. Önceki görevinde teknik ekipmanlarımız konusunda bizlere çok destek verdi. Bakanımız da bu işin içerisinde ve bütün branşlarda daha güzel başarılar alacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.