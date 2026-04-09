16 yıllık hasret bitti! Ziraat Bankkart, Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaştı

Ziraat Bankkart, Eskişehir'de gerçekleştirilen Kupa Voley organizasyonunun final maçında Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Başkent temsilcisi bu sonuçla, kupayı 16 yıl aradan sonra yeniden müzesine götürdü.

Kupa Voley'de yarı final mücadelesine çıkan Ziraat Bankkart, bu turda İGSK ile karşılaştı. Karşılaşma boyunca disiplinli bir savunma ve etkili hücum organizasyonları sergileyen ekip, maçtan 3-1 galip ayrılarak adını finale yazdıran taraf oldu.

DEV FİNALDE GALATASARAY'A SET YOK

Şampiyonluk maçında Galatasaray ile karşılaşan Ziraat Bankkart, mücadele boyunca setlerdeki üstünlüğünü korudu. Sahadan 3-0 galip ayrılan başkent temsilcisi, takım uyumu ve kritik anlardaki soğukkanlı performansıyla kupaya uzandı.

HEDEF LİG VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Ziraat Bankkart, Kupa Voley şampiyonluğu ile sezon genelindeki istikrarlı performansını somutlaştırdı. Ligde ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale yükselen ekip, bu kupayla birlikte sezonu başarı hikayesine dönüştürme yolunda ilk adımı atmış oldu. Elde edilen şampiyonluk; kulüp yönetimi, taraftar, teknik ekip ve oyuncuların uyum içinde yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak değerlendirildi.

Kazanılan şampiyonluğun ardından Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar, takımın hedefleri ve elde edilen başarıya dair açıklamalarda bulundu. Çakar, şu ifadeleri kullandı: “Ziraat Bankkart’ın Kupa Voley’de elde ettiği bu değerli şampiyonluk, sezon boyunca ortaya koyduğu yüksek performansın güçlü bir yansımasıdır. 16 yıl aradan sonra gelen bu kupa, azmin, disiplinin ve takım olma bilincinin en somut göstergesidir. Takımımızın ligde şampiyonluk hedefi doğrultusunda sergilediği istikrarlı oyun ve Avrupa’da zirveye oynayan performansı, Ziraat Bankkart’ın yalnızca Türkiye’de değil uluslararası arenada da ne denli iddialı bir konuma ulaştığını ortaya koymaktadır. Bu başarı grafiğinin kupalarla taçlanması bizler için ayrıca kıymetlidir. En büyük hedefimiz CEV Şampiyonlar Ligi Kupasını ülkemize ilk defa getirmektir. Hem lig şampiyonluğunu kazanıp hem de Avrupa Şampiyonu olarak bu sezonu unutulmaz bir başarı hikayesine dönüştürerek tarih yazmak istiyoruz. Bu başarıları sürdürülebilir kılmak için alt yapıya yaptığımız yatırımları artırarak devam ettireceğiz.

Bu vesileyle sporcularımızı, teknik ekibimizi ve kulüp yönetimimizi yürekten tebrik ediyor; her koşulda takımımızın yanında olan değerli taraftarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Elde edilen bu başarıların, lig ve Avrupa şampiyonluklarıyla daha da ileri taşınacağına yürekten inanıyorum.

Ziraat Bankası olarak bundan sonra da Türk sporuna katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.”