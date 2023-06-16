17 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa zaferle döndü

Türkiye Güreş Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda, Kadın Güreş Milli Takımı birincilik kazandı.

Ay-yıldızlılar organizasyonda topladığı 106 puanla şampiyonluğa ulaşırken, ikinci sırada 92 puanlı Almanya ve üçüncü sırada ise 90 puanla İsveç yer aldı.

Şampiyonanın 5'inci gününde 40 kiloda Fatma Yılmaz ve 69 kiloda ise Elif Şevval Kurt gümüş madalya kazandı. Kadın milli takımı, toplamda birer altın ve bronz ile 3 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada dün Duygu Gen altın, Yağmur Karabacak gümüş ve Nil Aktaş ise bronz madalya elde etmişti.