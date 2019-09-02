17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası eleme turu maçları aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-25 Eylül tarihlerinde Moldova'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası eleme turunda mücadele edecek ay-yıldızlı ekipte, aday kadroya davet edilen oyuncular, 9 Eylül Pazartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki millilerin Avrupa Şampiyonası eleme turu aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Kevser Gündoğdu (Türkiyem Berlinspor), Yağmur Gözder (Horozkentspor), Sudenur Yolcu (Kocaeli Kadın Futbol Kulübü)

Defans: Selda Ataç (Dudullu), Narin Yakut (Kayseri Gençler Birliği), Cennet Övünçkan (Konak Belediyespor), Rabia Nur Küçük (Fomget Gençlik Ve Spor), İrem Barut (Kayseri Gençler Birliği), Nilay Güreler (Konak Belediyespor), Damla Yıldız (Kocaeli Kadın Futbol Kulübü)

Orta Saha: Berivan İçen (Beşiktaş), Kübra Deniz (Kocaeli Kadın Futbol Kulübü), Selma Ann Karabey (Utbynassk), Nazlı Örnek (Beşiktaş), Arzu Akkurt (1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü), Canan Çetin (Pendik Çamlıkspor), Beyza Semercioğlu (Fomget Gençlik Ve Spor), Olivia Rose Auffarth (Sky Blue Fc), Mine Okaytu (Kayseri Gençler Birliği), Azra Ardos (Ağaköyspor), Fatma Nur Şenses (Kılıçaslan Yıldızspor), Rabia Behlül Koç (Kayseri Gençler Birliği)

Forvet: Beyza Kara (Harburger Turnerbund), Mesude Alayont (Horozkentspor), Leyila Aydın (Türkiyem Berlinspor), Zeynep Kerimoğlu (Dudullu)



Maç programı

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, eleme turunda 19 Eylül Perşembe günü Romanya, 22 Eylül Pazar günü Moldova ve 25 Eylül Çarşamba günü İsviçre ile karşılaşacak.